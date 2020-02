Motores “O carro dá-me muita confiança” diz Elfyn Evans após o triunfo no Rali da Suécia Por

Elfyn Evans logrou a sua segunda vitória no Campeonato do Mundo de Ralis num Rali da Suécia marcado pelo seu domínio em grande do encurtado percurso, devido à falta de neve.

O galês da Toyota diz que o seu êxito traduz a sua grande confiança no seu carro, ainda que estivesse a fazer apenas a sua segunda prova pela equipa liderada por Tommi Makinen.

Este êxito de Evans veio demonstrar ao antigo Campeão do Mundo que há que contar com o britânico na campanha que a equipa vai realizar esta temporada, e que o desempenho em Monte Carlo mostrou que o antigo piloto da M-Sport pode ser competitivo em vários tipos de superfície.

Se é certo que a pouca neve e gelo tornaram o Rali da Suécia bem diferente do que é habitual, o facto de serem condições de aderência delicadas ainda deu mais ênfase ao feito de Elfyn Evans.

“Foi super conseguir a minha primeira vitória com a Toyota logo na nossa segunda prova juntos. Tenho que dar muito crédito à equipa, não só por me ter dado um carro excelente, mas também por me ter apoiado e ajudado a levar o carro ao ponto que eu a queria”, afirma o galês a propósito do seu êxito na Escandinávia.

Evans salienta também a performance do seu Yaris WRC: “O carro dá-me muita confiança, e em condições que mudavam bastante com aquelas que conhecemos aqui isso é essencial. A pilotagem foi impecável até ao momento e espero que possamos continuar a ter esta sensação na terra das provas que estão para vir”.

A vitória na Suécia impulsionou o galês para o comando do Campeonato do Mundo de pilotos, e permite à Toyota assumir também o comando no Campeonato de Construtores.