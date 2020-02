Motores “Dei tudo o que tinha” confessa Kalle Rovanpera sobre a ‘Power Stage’ na Suécia Por

A par com Elfyn Evans, Kalle Rovanpera foi um dos heróis do Rali da Suécia. O jovem finlandês da Toyota conseguiu reaver a terceira posição na prova escandinava depois de se impor na ‘Power Stage’ final, em que conseguiu deixar Sebastien Ogier a pouco mais de um segundo de subir ao pódio.

Filho do antigo piloto Harri Rovanpera, Kalle é apontado há algum tempo com um dos futuros talentos para vencer o Campeonato do Mundo de Ralis, e foi contratado por Tommi Makinen por isso mesmo. Agora na Suécia traduziu esse talento com um pódio ‘arrancado a ferros’ a um dos melhores pilotos de ralis de todo os tempos.

Realizada sob condições difíceis e uma quase ausência de neve, prova escandinava acabou por ser um terreno onde o jovem finlandês de 19 anos pôde exprimir a sua rapidez e demonstrá-la diante Ogier, seis vezes campeão do Mundo.

No final Kalle Rovanpera quase não tinha palavras para exprimir a alegria e a satisfação que sentia: “É uma super sensação estar no pódio. Foi um rali muito exigente, pois foi mais curto do que é habitual e faltava tempo para andar a fundo. Perdemos um pouco de tempo devido a erros meus, mas é agradável poder recuperar o pódio, bem como conquistar os cinco pontos da Power Stage”.

“Foi uma passagem sólida. Dei tudo o que tinha. Não me sentia muito bem no começo, porque foi talvez um pouco prudente e economizava os pneus, mas isso acabou finalmente por dar os seus frutos, porque realizamos tempos intermédios muito rápidos e o tempo final foi bom”, explicou ainda o jovem finlandês.