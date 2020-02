Motores Evans garante segunda vitória da carreira no WRC ao vencer na Suécia Por

Elfyn Evans obteve a sua segunda vitória no Campeonato do Mundo de Ralis, e a primeira ao serviço da Toyota, ao vencer hoje o Rali da Suécia.

Uma prova em versão encurtada, devido à falta de neve que afetou a prova escandinava, que o galês liderou praticamente desde início.

Evans conseguiu construir uma vantagem de 17 segundos nos dois primeiros dias do rali, que geriu neste último dia de prova, face a Ott Tanak, pois como se previa o Campeão do Mundo atacou na Power Stage para tentar pelo menos os pontos adicionais que a vitória na mesma proporcionou, mas que acabou por não conseguir, pois eles foram para a grande revelação deste evento; Kalle Rovanpera.

O jovem talento finlandês da Toyota, de apenas 19 anos, conseguiu com o êxito nesta derradeira etapa – composto por 21 quilómetros cronometrados – ser o mais rápido e com isso ganhar 3,9s a Sebastien Ogier, destronando o francês do último lugar do pódio.

A disputa pela terceira posição foi sem dúvida o grande ponto de interesse deste último dia, ainda que a batalha pela quinta posição também o tenha sido. É que ao ser segundo na ‘Power Stage’, a 3,7s de Rovanpera, Thierry Neuville quase conseguia terminar no top cinco a prova sueca. Ao belga da Hyundai ficaram a faltar apenas 1,4s.

É que apesar de ter sido sexto na ‘Power Stage’, e ter perdido quase sete segundos para Kalle Rovanpera, Esapekka Lappi conseguiu manter o melhor dos Ford Fiesta WRC da M-Sport no quinto posto, diante de Neuville.

Já Craig Breen cumpriu os ‘serviços mínimos’ na Hyundai ao concluir o rali no sétimo posto, à frente de Teemu Suninen, no segundo Ford, e Takamoto Katsuta, no quarto Toyota.

Classificação final

1º Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota) 1h11m43,1s

2º Ott Tanak/Martin Jarveoja (Hyundai) + 12,7s

3º Kalle Rovanpera/Juho Halttunen (Toyota) + 20,2s

4º Sebastien Ogier/Julien Ingrassia (Toyota) + 23,6s

5º Esapekka Lappi/Janne Ferm (Ford) + 32,4s

6º Thierry Neuville/Nicolas Gilsoul (Hyundai) + 33,8s

7º Craig Breen/Paul Nagle (Hyundai) + 1m00,9s

8º Teemu Suninen/Jarmo Lehtinen (Ford) + 1m24,5s

9º Takamoto Katsuta/Daniel Barritt (Toyota) + 1m59,,6s

10º Jari Huttunen/Mikko Lukka (Hyundai) + 4m03,0s