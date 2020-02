Economia Economia alemã estagnou em 2019 e situação mantém-se em 2020 Por

A economia alemã estagnou no final de 2019 devido à debilidade da indústria, não melhorou no início deste ano e o coronavírus é um novo risco para a conjuntura, indicou hoje o Bundesbank.

No boletim de fevereiro, publicado hoje, o Bundesbank afirma que “a fase débil da conjuntura na Alemanha se manteve no último trimestre de 2019”.

A economia alemã cresceu 0,6% em 2019, segundo dados preliminares da agência federal de estatística alemã (Statistische Bundesamt).

O Bundesbank adianta que “os bons salários das famílias e as boas perspetivas do mercado laboral” contribuíram para o crescimento da Alemanha.

Mas a produção industrial recuou na Alemanha, maior economia da zona euro, 3,5% em dezembro face ao mês anterior, a maior contração numa década devido à debilidade da indústria transformadora e do setor da construção e apesar de se esperar uma estabilização.

No início de 2020 não houve qualquer mudança estrutural, afirma o Bundesbank.

A tendência contracionista das encomendas da indústria manteve-se no final de 2019, apesar do ritmo da desaceleração se ter reduzido, referem os economistas do Bundesbank.

Contudo, os indicadores de confiança no setor industrial melhoraram, o que pode indicar que a pressão contracionista da produção industrial está a reduzir-se.

O Bundesbank reconhece que o surto do coronavírus na China é um novo risco para a conjuntura alemã.