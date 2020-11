Desporto “O Benfica é uma coisa diferente, faz parte de mim”, diz Pedro Pinto Por

O novo diretor de comunicação do Benfica, Pedro Pinto, que deixou a TVI e entra em funções no clube encarnado em janeiro, revela que o facto de ter assumido desde sempre a paixão pelo Benfica lhe fez pagar uma ‘fatura’. “Paguei por isso, mas fui sempre transparente”, diz.

Pedro, Pinto, ex-jornalista da TVI que vai tornar-se no novo diretor de Comunicação do Benfica, comentou esta mudança de rumo e, também, o preço que pagou pelo facto de, desde sempre, se ter assumido como adepto do Benfica.

“Nunca escondi, fui sempre transparente a esse propósito e paguei por isso. Mas fui sempre transparente e nunca escondi essa paixão que eu acho que é uma paixão normal dentro do futebol”, confessou Pedro Pinto, citado pelo jornal Bancada.

Em declarações no programa de Cristina Ferreira, na TVI, aquele que será o novo responsável da comunicação do Benfica explicou que encara com normalidade o facto de os jornalistas ter preferências clubísticas e exercerem com ética a sua profissão.

“Nós podemos ter paixões e continuar a ser criteriosos, ser profissionais, justos e de bom senso quando falamos das coisas”, explicou Pedro Pinto.

“O Benfica é uma coisa diferente, faz parte de mim”, afirmou Pedro Pinto, justificando a razão pela qual aceitou o convite de Luís Filipe Vieira e dizendo que parte para a Luz motivado para dar um novo ar à comunicação do Benfica e também à comunicação que as águias querem no futebol nacional.

O ex-jornalista explicou que o que lhe motiva nesta mudança é a “transformação da comunicação do Benfica” e querer criar um “novo paradigma na forma como se comunica com os adeptos, sócios, e ter uma influência positiva no futebol português”, diz.

No domingo, dia em que se despediu da informação da TVI, o Benfica, através de um comunicado oficial, anunciou que Pedro Pinto vai “liderar transversalmente toda a comunicação” do clube.