Em direto: Impressionante homenagem dos adeptos no velório de Maradona

Velório de Maradona, na Casa Rosada, em Buenos Aires, com centenas de adeptos, que manifestam a dor e o reconhecimento pelo seu ídolo. Palmas e lágrimas num adeus ao maior de sempre. Veja o vídeo, em direto.

O corpo de Maradona já se encontra em Bueno Aires, na Argentina, no local onde vai decorrer o velório, das 06h00 às 16h00 (entre as 09h00 e as 19h00 em Lisboa).

Os argentinos realizam uma homenagem a Maradona, no local onde decorre o velório, com urna fechada.

Uma cerimónia emotiva, com lágrimas e palmas, entre a dor da perda e o reconhecimento.

Veja as imagens, em direto: