Motores Nuno Matos ‘ataca’ campeonato de Todo-o-Terreno com nova máquina Por

Nuno Matos vai disputar o Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno AM48 aos comandos de uma Fiat Fullback Proto.

Trata-se de um novo projeto que o piloto de Portalegre conseguiu montar com o apoio de patrocinadores e também da edilidade local, onde Pedro Marcão continuará a ser o navegador de serviço.

Para além de agradecer os apoios recebidos, quer pelos ‘sponsors’, quer pelos fãs e amigos, este é um novo capítulo no qual Nuno Matos espera ser muito feliz: “Espero que este seja o primeiro dia de uma longa jornada, pois este é um projeto para vários anos”.

“Realizamos um teste com a nova viatura, que correu sem problemas embora também sem arriscar. Quis perceber o potencial do carro. Foram feitos pequenos ajustes de suspensão, num ensaio que não foi longo, mas que permitiu perceber que tem uma boa base de trabalho”, conta o piloto alentejano.

No total Nuno Matos completou uma centena de quilómetros com um carro que a nível de motorização é uma novidade para si, pois trata-se da primeira viatura de competição no todo-o-terreno que tripula com motorização a gasolina.

A resposta desta Fiat Fullback também é completamente diferente, como faz questão de salientar o piloto de Portalegre: “A entrega de potência só é feita de forma eficaz a altos regimes. E como venho de carros com motor diesel tenho a tendência a querer a mudar de velocidade muito cedo. Neste só o devo fazer quando o motor pedir. Mas isto só me faz confusão de início, pois é algo a que me terei de habituar adaptando a minha condução”.

Nuno Matos estreia-se com a nova máquina já no próximo fim de semana, na Baja TT do Pinhal. Uma prova que aprecia, “com um traçado exigente e muito público”. E lembra: “Já a venci em 2016, num momento importante, já que foi o ponto de partida para a conquista do título nacional. É certo que sofreu alterações, e segundo a organização será mais rápida do que nos últimos anos”.