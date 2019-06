Motores Baja TT Rota do Douro Verde cancelada devido a custos de segurança Por

A organização da Baja TT Rota do Douro Verde, quarta prova do Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno, acaba de anunciar o cancelamento do evento devido a custos de segurança.

Esta Baja, tradicionalmente organizada pelo Gondomar Automóvel Sport (GAS), deveria disputar-se dentro de pouco mais de uma semana nos concelhos de Amarante, Marco de Canaveses e Baião, mas os custos solicitados para as operações de policiamento, segurança e socorro foram aumentados “substancialmente, quando comparados com os da edição de 2018”.

No comunicado emitido pela Comissão Organizadora, que reuniu hoje de emergência, surgiu a decisão do cancelamento. “Repentinamente, há dois dias atrás, quando nada o fazia prever dos encontros técnicos efetuados previamente, os custos solicitados para policiamento, segurança e socorro aumentaram substancialmente”, quando comparados aos do ano passado, “apesar dos meios humanos e materiais serem similares. Num dos casos o aumento foi de cerca de 30%, mas noutro o aumento foi superior a uns incompreensíveis 1000%”, esclarece a organização.

Os organizadores adiantam que fizeram todos os esforços junto das entidades envolvidas e dos parceiros institucionais para resolver o problema, sensibilizando os riscos graves que vinham destas alterações, mas que tudo se revelou infrutífero.

Assim, e face ao sucedido, acrescido ao facto de uma “fraca aderência à prova, tornou-se incomportável assegurar a viabilidade financeira” da mesma. Como tal os organizadores decidiu anular a realização da prova, comprometendo-se de imediato a devolver o valor das inscrições aos concorrentes que já a tinham feito.