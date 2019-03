Árbitro francês Clément Turpin dirige Portugal-Ucrânia

O árbitro francês Clément Turpin foi nomeado para dirigir na sexta-feira o jogo entre Portugal e Ucrânia, da primeira jornada do Grupo B de qualificação para o Euro2020 de futebol, revelou hoje a UEFA.

Turpin, de 36 anos, é internacional desde 2010, tendo-se tornado, na altura, o mais jovem árbitro francês a alcançar as insígnias da FIFA.

O juiz francês, que esteve na fase final do Euro2016 e do Mundial2018, arbitrou uma única vez a seleção portuguesa, em 2017, no particular com a Suécia, na Madeira, que terminou com a vitória dos escandinavos, por 3-2.

Na sexta-feira, no Estádio da Luz, em Lisboa, Turpin vai ser auxiliado pelos compatriotas Nicolas Danos e Cyril Gringore, enquanto Benoit Millot será o quarto árbitro.

O encontro, o primeiro de Portugal em 2019, tem início agendado para as 19:45.