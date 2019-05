Motores Nuno Matos “numa prova espetacular” Por

Nuno Matos, novamente acompanhado por Pedro Marcão, é um dos à vitória na Baja TT Capital dos Vinhos, terceira ronda do Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno.

O piloto de Portalegre, vencedor do primeiro evento da época – a Baja TT do Pinha – aborda a prova que este fim de semana decorre no concelho de Reguengos de Monsaraz fortemente motivado, não poupando elogios à corrida alentejana.

“Esta Baja é uma clássica do campeonato e uma prova espetacular a vários níveis, quer pelas suas pistas muito rápidas, quer pelas bonitas paisagem. Em Reguengos sentimo-nos em casa. Espero conseguir um resultado, no mínimo, tão como em 2016”, começa por dizer Nuno Matos, que volta a Fiat Fullback Proto.

Ainda assim o piloto alentejano sabe que pela frente, e para além das dificuldades inerentes a esta Baja, terá pela frente uma concorrência muito forte: “O Campeonato está muito competitivo, tanto a nível de pilotos como de carros. Mas após duas provas estamos bastante satisfeitos por perceber que, apesar de ser um ano de regresso à competição, podemos lutar pelos lugares cimeiros”.

Foto: XTrod

Nuno Matos teve a possibilidade de preparar esta prova na semana passada, pois está bem viva na sua memória o que lhe sucedeu na Baja de Loulé: “Depois do que nos aconteceu no Algarve, problema que está solucionado, queremos fazer uma boa prova ser rápidos e consistente. Desejamos acumular quilómetros e adotar um andamento que nos deixe à margem de erros”.

“As provas têm sido muito disputadas, não apenas em termos de luta pela vitória como do top cinco. A concorrência está muito forte e há uma grande incerteza quanto a resultados. Por isso vamos dar o nosso melhor”, promete ainda o piloto portalegrense.

A Baja TT Capital dos Vinhos de Portugal arranca desportivamente no sábado, dia 25 de maio, em que se disputa a primeira etapa. Ao prólogo de 7,25 km que se realiza de manhã, segue-se o primeiro setor seletivo de 151 km, a percorrer pelos concorrentes auto da parte da tarde. No domingo cumpre-se a segunda etapa com mais uma passagem pelo troço de 151 km cronometrados.