Euromilhões Números do Euromilhões de 20 de setembro de 2022

Acaba de ser sorteada a chave do Euromilhões desta terça-feira, dia 20 de setembro de 2022.

Hoje, o sorteio do Euromilhões tem um fantástico jackpot que pode ser seu. Veja os números e estrelas da sorte, para um jackpot de 174 milhões de euros.

NÚMEROS DO EUROMILHÕES (SORTEIO 075/2022)

Há poucos minutos foi sorteada a chave de hoje, composta pelos números: 11, 21, 23, 32 e 48 acompanhados pelas estrelas 3 e 12.

O PT Jornal publica esta informação em última hora, após consulta de canais oficiais. O leitor deve, no entanto, confirmar as respetivas chaves no site da Santa Casa.

Se preferir também, na página do Euromilhões do PT Jornal, o leitor também pode consultar o histórico de sorteios e chaves do Euromilhões.