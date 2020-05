Mundo Número diários de mortos por covid-19 volta a subir em Espanha Por

Espanha contabilizou mais 184 vítimas mortais devido à covid-19, nas últimas 24 horas, o que representa um aumento do número diário de mortos, em comparação com os dados de ontem. Porém, o país vizinho mantém-se, pelo quinto dia consecutivo, com menos de 200 óbitos diários. No total, há 27 104 mortes.

Há uma ligeira inversão de tendência de quebra do número de mortos diário em Espanha, segundo dados divulgados hoje pelo Ministério da Saúde daquele país.

Nas últimas 24 horas, contabilizaram-se mais 184 vítimas, quando ontem se registaram 176 perdas humanas por covid-19.

No entanto, o país vizinho mantém-se, pelo quinto dia consecutivo, com menos de 200 óbitos diários, sendo que, no total, há agora 27 104 mortes, desde o início da pandemia.

Relativamente a infetados, há mais 439 casos, o que eleva o número total para 228 691.