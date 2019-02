Motores Nova Driver com Audi R8 na GT4 South European Series Por

O Team Nova Driver é a mais recente estrutura portuguesa a aderir à GT4 South European Series, ao adquirir um Audi R8 LMS Ultra para a competição promovida pela Race Ready e pela SRO.

A formação liderada por César Campaniço tem um longo historial no automobilismo nacional, como diversos títulos em várias categorias, para além de participações nos campeonatos FIA GT3 em 2012 e FIA GT Series em 2013.

Depois de ter competido com protótipos e TCR no Campeonato Nacional de Velocidade, o Team Nova Driver regressa assim aos GT, opção justificada pelo seu responsável máximo: “Acreditamos que, presentemente, os carros desta categoria são os mais indicados para a realidade portuguesa, dado que são máquinas com performance fantásticas com custos de manutenção muito aceitáveis”.

As GT4 South European Series revelam-se uma opção natural, uma vez que promete ter grelhas de partida bastante compostas e transmissões televisivas em Portugal e Espanha, o que é determinante para o retorno dos patrocinadores. Estamos em negociações com diversos pilotos e estamos confiantes de que a Team Novadriver estará presente na competição”, sublinha ainda César Campaniço.

Para Diogo Ferrão, ter uma equipa do nível do Team Novadriver é uma mais-valia para as GT4 South European Series, fazendo o pleno das estruturas que nos últimos anos marcaram presença no panorama de velocidade português. “O interesse suscitado pela nossa competição tem sido imenso e são diversas europeias manifestar a vontade de estar presentes”.

“Depois da Speedy Motorsport e da Veloso Motorsport, também a Team Novadriver está a trabalhar para marcar presença nas GT4 South European Series, o que nos deixa muito satisfeitos, uma vez que a nossa organização é portuguesa e temos muito gosto em poder receber as principais equipas do nosso país. A formação do César (Campaniço), tal como a Speedy Motorsport e a Veloso Motorsport, é um dos grandes nomes lusos e será mais uma garantia de competitividade na nossa competição”, acrescenta o homem forte da Race Ready.

A época de arranque da GT4 South European Series está marcado para Nogaro (França), com a Coupe de Pâques, entre os dias 20 e 22 de Abril, visitando ainda os circuitos de Jarama, Barcelona, Algarve e Estoril. Em Vila Real será disputada uma prova extra.