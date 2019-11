Motores Fim de temporada perfeito para Francisco Abreu Por

Francisco Abreu teve um final de época perfeito nas GT4 South European Series, cuja derradeira jornada decorreu no âmbito do Estoril Racing Festival

A prova realizada na manhã de hoje era favorável à utilização de pneus de seco, apesar de alguma humidade resultante da chuva que caiu durante a noite.

Isso fez com que Miguel Cristóvão arrancasse bem da quarta posição com o Mercedes AMG GT4 da Veloso Motorsport e rapidamente começasse a recuperar posições, conseguindo depois chegar ao líder da prova, decorria a nona volta da corrida.

O piloto de Cascais assumiu a liderança na curva 1 do Circuito do Estoril e a partir dessa altura começou a construir uma vantagem confortável, com a qual passou o volante do Mercedes branco a Francisco Abreu.

Quando se pensava que o piloto madeirense fosse continuar a mesma toada do seu companheiro de equipa entrou em pista o ‘safety-car’, devido à chuva e o nevoeiro que se abateram sobre o Autódromo. Ainda se tentou retomar o ritmo competitivo, mas pouco depois surgia a bandeira vermelha e a corrida nunca mais seria retomada.

Apesar deste ‘anti-climax’ Francisco Abreu mostrou-se satisfeito com o resultado: “A segunda corrida não teve grande história para mim, mas o Miguel esteve irrepreensível, rodando num ritmo fortíssimo em condições muito complicadas”.

“Foi uma performance fantástica. Na primeira, o Miguel esteve, uma vez mais, muito bem, entregando-me o carro na liderança, e eu pude imprimir um ritmo que me permitiu explorar os limites do Mercedes-AMG GT4”, salientou ainda o piloto do Funchal, numa época em que foi campeão da Pro-Am Cup e conseguiu sete vitórias.

A concluir Francisco Abreu referiu: “Tivemos opositores muito fortes, como é o caso do Mariano Pires e do César Machado, assim como pilotos oficiais ou vencedores das GT4 European Series, mas conseguimos batê-los de igual para igual, o que me deixa muito satisfeito. Penso que eu o Miguel formamos uma dupla muito forte e vamos trabalhar para nos mantermos juntos”.