Custo do trabalho aumenta três por cento em 2018

O índice de custo do trabalho (ICT) aumentou 3,0 por cento em 2018 face ao ano anterior, devido a subidas de 3,2 por cento nos custos salariais e de 2,4 por cento nos outros custos do trabalho, divulgou hoje o Instituto Nacional de Estatística (INE).

Segundo o INE, esta variação homóloga do ICT resultou também do aumento de 1,7 por cento do custo médio por trabalhador e do decréscimo de 1,2 por cento do número de horas efetivamente trabalhadas por funcionário.

Em 2017, o ICT tinha subido 2,1 por cento, a que corresponderam aumentos de 2,0 por cento nos custos salariais e de 2,6 por cento nos outros custos, com o custo médio por trabalhador a subir 1,9 por cento e o número de horas efetivamente trabalhadas a recuar 0,5 por cento

Considerando apenas o quarto trimestre do ano passado, o ICT aumentou 10,3 por cento, a que corresponderam subidas de 10,8 por cento nos custos salariais e de 8,5 por cento nos outros custos do trabalho (que integram as contribuições patronais).

Conforme nota o INE, “este acréscimo foi explicado pela alteração do padrão anual de pagamento do subsídio de Natal”.

Em 2018, o ICT aumentou 2,8 por cento nas atividades que abrangem, genericamente, o setor privado da economia e subiu 3,3 por cento nas restantes atividades económicas (que incluem maioritariamente, mas não exclusivamente atividades na esfera do setor público).

No setor privado, os custos salariais aumentaram 2,8 por cento e os outros custos subiram 2,9 por cento, tendo o custo médio por trabalhador progredido 1,9 por cento e o número de horas efetivamente trabalhadas por trabalhador diminuído 0,8 por cento.

Neste subgrupo, o ICT aumentou 4,2 por cento na indústria, 2,8 por cento na construção e 1,9 por cento nos serviços.

Já nas atividades na esfera do setor público, os custos salariais aumentaram 3,8 por cento e os outros custos subiram 1,9 por cento, enquanto o custo médio por trabalhador progrediu 1,5 por cento e o número de horas efetivamente trabalhadas por trabalhador recuou 1,8 por cento.

De acordo com o INE, a informação mais recente disponível relativa à variação homóloga do ICT na União Europeia refere-se ao terceiro trimestre de 2018, apontando para uma evolução de 2,7 por cento.