Marco Alves chefia missão portuguesa nos Jogos Olímpicos Tóquio’2020

O diretor da preparação olímpica Marco Alves vai ser o chefe da missão portuguesa aos Jogos Olímpicos Tóquio2020, disse hoje à Lusa fonte oficial do Comité Olímpico de Portugal (COP).

Marco Alves chefiou as missões lusas nos Jogos Olímpicos da Juventude, em Buenos Aires, nos Jogos do Mediterrâneo, em Tarragona, na Espanha, em 2018, e nos Jogos Mundiais, em Wroclaw, na Polónia, em 2017.

De acordo com a mesma fonte, o diretor do departamento de missões e preparação olímpica do organismo foi escolhido pela comissão executiva do COP em dezembro de 2018, altura em que foi também decidido que Catarina Monteiro, adjunta de José Garcia na missão ao Rio2016, vai coadjuvar Marco Alves.