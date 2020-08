Nas Notícias “Não vim para o Benfica para me reformar”, diz Jesus Por

Técnico do Benfica foi apresentado nesta segunda-feira com mais ambição do que nunca e com um apelo à união.

Numa cerimónia que contou com a presença de Luís Filipe Vieira, que fez uma curta declaração, Jorge Jesus foi apresentado nesta segunda-feira como novo treinador do Benfica, no Seixal. E do seu discurso destaca-se a forte ambição e um apelo à união dos adeptos.

“Agradeço ao presidente por acreditar no meu trabalho, na minha competência e na competência da minha equipa técnica. Acredito no projeto do presidente e acredito no presidente, a cem por cento. Vim para ganhar. Estou habituado a ganhar. Mas também vim para unir a nação benfiquista”, disse o técnico, antes de ser confrontado com perguntas.

Jorge Jesus foi convidado a recordar a frase que marcou a apresentação na primeira vez que representou os encarnados, quando disse que os jogadores do Benfica “iriam jogar o dobro”. Hoje, subiu a fasquia.

“Temos todas as condições para construir uma equipa muito forte. Toda a estrutura (clube e futebol) comandada pelo presidente de certeza que vai reunir grandes jogadores. Vamos formar uma grande equipa. Não vamos jogar o dobro, vamos jogar o triplo”, prometeu.

O técnico garante que regressa “com a mesma vontade de ganhar”.

“Estou num clube que pode proporcionar esses objetivos. Não vim para o Benfica para me reformar. O presidente ofereceu-me quatro anos de contrato. Eu disse que queria um. Ele disse ‘um não, dois, pelo menos’. Então, acordámos dois anos. Eu vim ganhar menos do que ganhava no Flamengo. Vim porque acreditava no projeto, vim porque acredito nesta nação, que tem todas as condições para recuperar o prestígio internacional que o Benfica teve”, salientou.

Sobre a realidade que o espera no clube encarnado, depois de uma época em que o Benfica perdeu o título e a Taça de Portugal para o FC Porto, Jorge Jesus promete que não fará revoluções.

“Estamos convictos de que temos capacidade para fazer uma equipa muito forte. Não vou fazer revolução nenhuma. Vou mudar conceitos e ideias, com pessoas que estão cá, com a estrutura e os jogadores que estão cá. Quero, no final do ano, dizer que voltei ao paraíso”, realçou.

Jorge Jesus dedicou uma palavra de agradecimento ao Flamengo e ficou com a voz embargada quando referiu que “tem de haver uma causa muito grande” para regressar à Luz:

“Cheguei de um grande clube, que se uniu à volta do seu treinador, da sua equipa, e por isso é que ganhámos. E quero agradecer ao Flamengo a forma como me trataram. Para eu vir para o Benfica tem de haver uma causa muito grande. E eu vim, estou cá”.

“Sou muito conhecido no mundo. Agradeço ao Benfica, ao Flamengo. Tenho de convencer os adeptos do Benfica de que, quando cheguei ao outro lado do Atlântico, ninguém acreditava em mim. E quando saí de lá, eles choraram por mim. É isso que vou tentar fazer no Benfica”, afirmou ainda.

🎥 O discurso de JJ na apresentação como novo treinador do Benfica! pic.twitter.com/qplll51eRX — SL Benfica (@SLBenfica) 3 de agosto de 2020