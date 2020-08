Desporto Vídeo: Jesus acaricia símbolo do Benfica à chegada ao Seixal Por

O técnico Jorge Jesus, que será apresentado nesta segunda-feira, protagonizou um momento curioso, que conquistou os cibernautas: acariciou o símbolo do Benfica, estampado no autocarro do clube.

À chegada ao Seixal, nesta segunda-feira, Jorge Jesus foi protagonista de um momento improvisado, mas que promete dar que falar.

Depois de entrar no centro de treinos das águias e de ser recebido por Tiago Pinto, Jorge Jesus passou pelo autocarro do Benfica e acariciou o símbolo do Benfica.

Enquanto se encaminhava para o interior das instalações, Jesus deslocou-se junto do ‘vermelhão’ e fez um carinho no emblema encarnado, num momento captado pelo drone da TVI.

O novo treinador do Benfica ficou alguns segundos com a mão no símbolo e depois prosseguiu a sua caminhada para o interior do centro de estágios.

O técnico, recorde-se, saiu do clube da Luz em diferendo com a direção e partiu para o rival Sporting.

Veja o vídeo:

Jorge Jesus e o símbolo do Benfica. pic.twitter.com/FbWzNlwvLU — olhaoquete2igo (@olhaoquete2igo) 3 de agosto de 2020