Mundo OMS admite que possa nunca existir uma vacina eficaz para combater a covid-19 Por

Tedros Adhanom Ghebreyesus, diretor-geral da Organização Mundial de Saúde (OMS), alerta para a possibilidade de “nunca existir a solução milagrosa” que passa pela criação de uma vacina eficaz contra a covid-19. “Não há soluções milagrosas e talvez possam nunca existir”, destaca.

A OMS admite a possibilidade de nunca ser criada uma vacina para a covid-19.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, diretor-geral daquele organismo, garante que não existem “soluções milagrosas”, referindo-se a criação de uma vacina, e alerta que talvez possa nunca ser encontrada essa solução.

“Várias vacinas estão na fase 3 de testes. E todos esperamos vir a ter várias vacinas eficazes, que ajudem a prevenir as infeções. No entanto, não há soluções milagrosas e talvez possam nunca existir”, disse.

Por enquanto, prossegue, resta “travar os surtos”, com as regras básicas de saúde pública, como as que estão a ser aplicadas.

“Testar, isolar e tratar os doentes”, enquanto se isolam os pacientes e se localizam as pessoas com quem estes contactaram, para que possam também ser colocados em quarentena.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 689 mil mortos e infetou mais de 18,1 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 1.738 pessoas das 51.569 confirmadas como infetadas, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.