Entra na esquadra da PSP como queixoso e é obrigado a pagar dívida para não ir preso

Um homem de 34 anos tinha alertado as autoridades de que o seu telemóvel tinha desaparecido, dando-o como extraviado. Só que o dispositivo móvel acabaria por aparecer e o proprietário resolveu informar as autoridades de que este tinha aparecido. Porém, o homem não contava com uma surpresa quando entrou na esquadra da PSP do Cais do Sodré, em Lisboa.

A PSP percebeu que sobre o homem de 34 anos recaía uma pena de multa que poderia ser convertida em pena de prisão caso este não a viesse a pagar.

PSP deteta que queixoso tinha dívida num outro processo

Assim que percebeu que poderia passar 146 dias num estabelecimento prisional, o homem de 34 anos resolveu pagar 1320 euros a que tinha sido condenado pela justiça por desobediência e condução sem carta.

De acordo com o Correio da Manhã, o cidadão acabou por pagar o valor inscrito na pena a que tinha sido condenado para não ter de pagar a dívida com dias de prisão na cadeia.