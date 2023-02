Insólito Mulher impedida de comprar grandes quantidades de pepinos no Lidl Por

No tempo da pandemia assistiu-se a uma corrida ao papel higiénico e também a outro tipo de produtos, nomeadamente latas de conserva, pacotes de massa, arroz e até açúcar.

Não raras vezes, as populações percorrem os corredores dos supermercados para tentar comprar em grande número vários produtos que temem que possam esgotar-se. Veja-se o caso das garrafas e garrafões de óleo que, há sensivelmente um ano, voaram das prateleiras dos supermercados, quando a Rússia decidiu invadir a Ucrânia, um dos maiores produtores de óleo a nível mundial.

Desse modo, e como vivemos num mundo cada vez mais globalizado, diversas empresas optam por criar regras que visam racionalizar os produtos, que assim possam chegar a todos que deles precisem.

Do Reino Unido chega uma história insólita e que tem uma comerciante como protagonista. A senhora queria comprar 100 pepinos mas foi impedida de o fazer no Lidl da sua região.

Lisa Fearns montou uma empresa de comercialização de sumos detox que tem sido um sucesso por aquelas bandas. Mas a mulher não esperaria era que os pepinos, que ela usa para a criação do sumo, fossem racionados pela marca de supermercados.

Lisa pediu para falar com o gerente mas a regra foi levada em conta e a conta pensada por Lisa acabou por sair furada, com a comerciante de sumos detox a ter de procurar pepinos em outros supermercados para satisfazer as necessidades para os pedidos.

Rotina dos domingos alterada

A rotina de Lisa passa por todos os domingos às 10 horas ir ao supermercado buscar os pepinos, pois assim tinha a garantia de que os produtos eram frescos.

A mulher admite que antes essa visita ao supermercado era simples e rápida. Porém, agora, diz que tem de percorrer outras superfícies comerciais para obter os pepinos na quantidade desejada.

Lisa não esconde também, por outro lado, que quando vai às compras acaba por receber alguns olhares indiscretos.

“Recebo olhares engraçados quando estou no supermercado, as pessoas olham para mim do género ‘o que é que estás a fazer?'”, contou Lisa, em declarações à imprensa britânica.

A dona do negócio de sumos detox diz também que está preocupada com o rumo do negócio e não esconde que tem sentido dificuldades por conta das medidas que visam racionar produtos.

Aliás, esta tem sido uma constante no Reino Unido, uma vez que o contexto internacional tem levado a que muitas entidades britânicas tenham adotado medidas que tendem a impedir corridas desenfreadas aos supermercados para comprar determinados produtos.