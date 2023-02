Mundo Senhorio recusa subir renda de casa e dá uma nobre justificação Por

A inflação que se faz sentir por todo o mundo tem tido particular impacto nos orçamentos familiares. Ainda que as empresas sintam dificuldades, é na hora de fazer contas para as necessidades de casa que o ‘cinto’ tem vindo a ficar cada vez mais apertado.

O setor imobiliário tem sido uma área onde a procura é muita e a oferta é pouca, sobretudo nas grandes cidades ou centros urbanos. Por isso, muitos senhorios têm aproveitado para aumentar o preço das rendas das casas.

Ora, perante os aumentos, muitas famílias têm sentido dificuldades para manter a casa. Algumas famílias enfrentam tantas necessidades que acabam por ser salvas por mãos solidárias com gestos e ações relevantes.

De Vigo, na Galiza, em Espanha, chega uma história arrebatadora de um senhorio que abdicou do aumento da renda à família que vive na sua casa por entender que esta família merece ter uma vida “digna”. E por digna entenda-se ter margem financeira para ter uma casa e para necessidades essenciais para se viver.

David, um músico espanhol, assume que recebeu parte da casa onde morava quando a mãe faleceu e entendeu que deveria realizar obras de beneficiação do espaço.

“Quando a minha mãe morreu, fiquei com 1/5 do apartamento onde vivíamos, com esse dinheiro (pouco) cerca de 40 mil euros comprei um apartamento (com hipoteca de 60 mil) e remodelei-o com as minhas próprias mãos”, escreveu David, numa publicação na rede social Twitter, que já se tornou viral.

“Podia cobrar muito mais, para quê?”

O senhorio diz que cobra 500 euros pela renda do espaço que fica numa das zonas mais centrais de Vigo e diz que se recusa a aumentar o valor da renda.

“Podia cobrar muito mais, para quê?”, questiona David, mostrando também mensagens que trocou com os seus inquilinos onde lhes assegurou que não iria aumentar o preço da renda mensal.

David explica que não aumentou a renda nos últimos quatro anos e assegura que assim se irá manter, para satisfação dos seus inquilinos.

“Quero-os por muitos anos e que tenham uma vida digna”, indicou David, um senhorio especial galego, que assume que são estes valores que quer passar para a filha.

“Eu também não me vou prejudicar, cubro os gastos e amanhã a minha filha herdá-lo-á [apartamento]”, concluiu David, não sem antes se mostrar preocupado com as dificuldades que muitas pessoas sentem para arrendar casa nesta fase.

“Este é o meu grão de areia!! E assim continuarei a fazer, espero que muitos fiquem com a consciência pesada”, rematou David.