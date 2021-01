Desporto “Não acho correto”. Jorge Costa lembra “ruído” com Jesus no Flamengo e pouco destaque dado a Abel Por

O antigo capitão do FC Porto Jorge Costa critica a falta de destaque ao técnico Abel Ferreira, que no próximo sábado vai disputar a final da Taça Libertadores, frente ao Santos. O ex-futebolista lembra o mediatismo de Jorge Jesus. “Não acho correto”, escreve, num artigo de opinião no jornal O Jogo.

“Abel é o treinador do Palmeiras e não vejo o mesmo ruído que vi e ouvi”, realça o antigo capitão do FC Porto, numa comparação com o acompanhamento mediático que foi feito quando Jorge Jesus era treinador do Flamengo, onde conquistou o Brasileirão e também a Libertadores, numa época histórica no emblema brasileiro.

Abel Ferreira ainda não tem títulos, mas está a disputá-los. E num deles a um passo de um triunfo brilhante.

Jorge Costa considera, neste artigo que assina naquele diário desportivo, que durante esta semana o Palmeiras e Abel deveriam merecer mais atenção da imprensa.

“Não me parece correto. Acho que a uma semana da partida já se devia falar mais qualquer coisa – ou qualquer coisa… – sobre a final que Abel vai jogar, com muito mérito, e a contribuir assim para o bom nome dos treinadores portugueses no Brasil, como Jesus o fez”, realça o ex-defesa internacional português.

Mas não é apenas Abel Ferreira que recebe este tributo (em modo de opinião) de Jorge Costa. Também Jesualdo Ferreira é recordado, ou não fosse o agora treinador do Boavista o ‘criador’ da equipa do Santos, que vai defrontar o Palmeiras na final da Libertadores.

“Há um outro nome que não pode ser esquecido nesta final, o do professor Jesualdo Ferreira. O Santos é o oponente do Palmeiras, uma equipa montada entre muitas dificuldades pelo professor, que abriu o caminho a quem lhe sucedeu, depois de uma saída muito contestada, até por dirigentes do próprio clube”, complementa Jorge Costa.