Cão visita dono tetraplégico no hospital e recuperação surpreende médicos

Os cães não falam mas a forma de comunicar com os seus donos é especial, sobretudo quando entre eles se cria um laço de companheirismo. Que o diga André Luiz Fagundes Angresvski, que no final de 2022 sofreu um acidente e ficou tetraplégico.

Para ajudar na sua recuperação, a equipa médica do Hospital Universitário do Oeste do Paraná (HUOP), no Brasil, entendeu que seria útil na recuperação do paciente a visita de Max, o cão de estimação de André.

O Husky Siberiano tem estado sem o dono e tem sentido a sua falta, de tal maneira que nos primeiros dias de internamento de André, Max deixou de comer a ração.

Percebendo que a visita de Max a André ajudaria o dono na recuperação no hospital, o cão foi submetido a ensinamentos para que pudesse ir à unidade hospitalar fazer uma visita ao amigo.

O encontro foi acompanhado por médicos e veterinários e surpreendeu tudo e todos, dado que permitiu que a recuperação de André fosse facilitada, apesar de todas as dificuldades.

“Vocês trouxeram um pouco da minha casa para cá”

Também Max se mostrou muito feliz ao ver novamente o seu dono e os dois acabaram por sair a ganhar com esta visita.

“Vocês trouxeram um pouco da minha casa para cá”, admitiu André ao ver Max, em declarações à assessoria de imprensa do Hospital Universitário do Oeste do Paraná, onde também foi ouvida uma das responsáveis médicas pela recuperação de André.

Luciana Wille é fisioterapeuta naquele hospital e cuida de André, não tendo escondido que foi importante para o paciente ter a visita do cão.

“Cada caso é um caso e esse teve que ser estudado por toda a equipa do hospital. Precisamos fazer tudo com muita responsabilidade, pois aquilo era importante afetivamente para o André. O Max passou por todos os cuidados até acontecer essa visita e nesse reencontro nós sentimos a alegria dos dois”, confirmou a fisioterapeuta.

“Toda a equipa envolvida nesse momento tão importante foi tocada, nós sentimos que o amor cura e é isso que marca a nossa história”, referiu Luciana Wille.