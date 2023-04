Nas Notícias Lepra: O Que Precisa Saber Por

Descubra tudo o que precisa saber sobre a lepra, desde os sintomas às opções de tratamento disponíveis.

A lepra ou doença de Hansen, é uma doença crónica infecciosa causada pela bactéria Mycobacterium leprae. Embora tenha sido considerada uma doença incurável durante muitos anos, hoje em dia é possível alcançar a cura com o tratamento adequado.

A lepra é contagiosa, mas apenas cerca de 5% das pessoas são suscetíveis à bactéria que a causa.

Sintomas

Os sintomas da lepra podem variar dependendo do estágio da doença. A doença tem um tempo de incubação muito longo, levando muitos anos entre a infeção e o surgimento das manifestações cutâneas, como as manchas na pele.

Os primeiros sinais incluem manchas brancas ou avermelhadas na pele que não coçam, não doem e não são sensíveis ao toque.

Com o tempo, essas manchas podem espalhar-se pelo corpo e os nervos podem ser afetados, o que pode levar a dormência e perda de sensação nas extremidades, como dedos das mãos e dos pés.

Esteja atento a alguns dos sintomas da lepra:

Manchas na pele com perda de pelos

Sensação de formigueiro ou dormência nas mãos e nos pés

Fraqueza muscular

Dor nas articulações

Caroços no rosto, nas orelhas ou nas mãos

Os sintomas da lepra podem ser semelhantes aos de outras doenças de pele, sendo importante consultar um médico para um diagnóstico adequado.

Tratamento

Embora considerada incurável no passado, hoje em dia a lepra pode ser prevenida e tratada com medicamentos específicos. O tratamento geralmente inclui uma combinação de antibióticos, administrados por um período de seis meses a dois anos, dependendo do estágio da doença.

Rifampicina: um poderoso antibiótico usado no tratamento da lepra.

É importante que o tratamento seja iniciado o mais cedo possível para prevenir complicações e evitar a transmissão da doença para outras pessoas.

Lepra em Portugal

Durante séculos, a doença de Hansen (lepra) foi uma doença altamente contagiosa e temida em todo o mundo, incluindo em Portugal. No entanto, graças aos avanços na medicina, a lepra foi considerada erradicada em Portugal há várias décadas. A última leprosaria em Portugal, o Hospital-Colónia Rovisco Pais, fechou em 1983, marcando o fim da luta contra a lepra no país.

Porém, embora praticamente inexistente em Portugal, ocasionalmente surgem casos em que pessoas doentes com lepra são identificadas, principalmente entre imigrantes provenientes de países onde a doença é endémica.

A lepra ainda está presente em muitos países em desenvolvimento, incluindo a Índia.

Contudo, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a cada ano são identificados mais de 200 mil novos casos da doença à escala global, sendo que o Brasil, a Índia e a Indonésia são responsáveis por 80% desse número.

Para erradicar a lepra, é essencial investir em saneamento básico, água potável e aprimorar o acesso aos serviços de saúde essenciais para a população que vive em países mais carenciados.

É preciso manter o investimento em pesquisa e tratamentos para a lepra, a fim de a erradicar com êxito em todo o mundo.