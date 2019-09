Motociclismo ‘Mosqueteiros’ do Team Bianchi Prata em bom plano no Panafrica Rally Por

Começaram dois dos três ‘mosqueteiros’ do Team Bianchi Prata no Panafrica Rally, com Pedro Bianchi Prata a arrecadar o 17º tempo no prólogo desta prova que tem como ‘palco’ o norte de Marrocos.

Também Arcélio Couto, que faz a sua estreia nesta dura e exigente competição, deixou uma boa imagem, ao realizr a 27ª marca nos 72 quilómetros deste percurso inicial. Só Jairo Alves esteve menos bem, devido a um erro de navegação que veio a condicionar a sua classificação entre os quad.

Para Bianchi Prata, o líder da formação nortenha, a prova começou nem e a sua Honda CRF 450 portou-se ‘à altura’: “Era uma etapa muito fácil e rápida. A navegação não era demasiado exigente, mas optei por ir a um ritmo tranquilo. Há dois anos que não fazia nada, desde o Panafrica 2017, por isso há que fazer as coisas com calma”.

“Cada dia é um dia, por isso há que levar a corrida com tranquilidade e ir aumentando o ritmo e tentar um bom resultado no final, mas ainda é cedo para se dizer algo sobre resultados. Hoje o saldo é positivo porque me diverti bastante e correu tudo bem”, referiu ainda o piloto do Porto.

Para Arcélio Couto, também em Honda CRF-450, “os 72 quilómetros de hoje correram muito bem. Cheguei ao fim sem quaisquer problemas, o que para mim, em ano de estreia, é uma prioridade. Vamos ver como corre amanhã”.

Já Jairo Alves estava menos feliz, e compreende-se, pois, como explica, “a etapa não correu da melhor forma”. O piloto conta que “por volta do quilómetro dez” cometeu “um erro de navegação importante” que lhe fez perder bastante tempo.

“Andei perdido mais de meia hora até encontrar o trilho certo e conseguir perceber qual era a nota para acertar os quilómetros. Só por volta do quilómetro 25 consegui fazê-lo. A partir dai consegui prosseguir sem quaisquer problemas. O traçado estava todo bem marcado, o percurso não era nada difícil e correu tudo bem a partir daí”, acrescentou.

Jairo e os companheiros esperam estar em boa forma na segunda especial desta grande maratona marroquina (a primeira etapa) sem ligação, e com um setor seletivo de 275 km.