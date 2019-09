Bolsa de Nova Iorque negoceia no vermelho ensombrada por sinais de abrandamento global

A bolsa de Nova Iorque está hoje a negociar no vermelho, pela segunda sessão consecutiva, à semelhança das congéneres europeias, com os dados económicos da Alemanha a acentuar os receios dos investidores sobre o abrandamento da economia global.

Pelas 15:00, hora de Lisboa, o índice Dow Jones Industrial caía 0,08 por cento para 26.910,70 pontos, enquanto o Standard & Poor’s recuava 0,23 por cento para 2.984,97 pontos e o tecnológico Nasdaq perdia 0,01 por cento para 8.116,34 pontos.

Os analistas consultados pela agência Bloomberg explicaram que as ações em Nova Iorque estão a negociar no vermelho, bem como as da principais praças europeias, num dia em que a bolsa de Tóquio está fechada.

Os receios por parte dos investidores com os fracos sinais económicos vindos do “coração da Europa”, lembraram “a fragilidade do mercado global”.

Os índices PMI ‘flash’ hoje publicados pelo instituto IHS Markit mostraram uma contração da atividade do setor privado na Alemanha em setembro deste ano, pela primeira vez desde 2013.

A atividade manufatureira no país também recuou e acentuou-se, além do setor dos serviços ter denotado também um abrandamento, o que está a “preocupar os investidores”, segundo os analistas.

“O crescimento global está a desacelerar, embora o crescimento económico nos Estados Unidos ainda esteja a verificar-se”, disse à Bloomberg o especialista em estratégia da Informe Financial Intelligence, Ryan Nauman.

Os dados económicos da zona euro desapontaram os investidores sinalizando a possibilidade de haver uma recessão.

Nos Estados Unidos, os investidores estão hoje ainda atentos à divulgação do PMI da economia norte-americana e ao discurso do presidente da Fed de Nova Iorque, John Williams.

A bolsa nova-iorquina encerrou na sexta-feira em baixa, com os investidores a cederem ao anúncio de cancelamento da deslocação de dirigentes chineses a quintas dos Estados do Montana e Nebrasca nos Estados Unidos.

O índice Dow Jones Industrial cedeu 0,59 por cento para 26.935,07 pontos.

O tecnológico Nasdaq recuou 0,80 por cento para as 8.117,67 pontos e S&P 500 perdeu 0,49 por cento para 2.992,07 pontos.