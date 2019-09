Motociclismo Oitavo lugar de Mário Patrão no Panafrica Rally foi bom ‘ensaio’ para o ‘Dakar’ Por

Mário Patrão concluiu hoje a sua participação no Panafrica Rally na oitava posição. Um resultado que se pode considerar um bom ‘ensaio’ para o próximo Rali Dakar.

A prova disputada no norte de Marrocus tinha a dureza que se esperava, apesar de se ter disputado integralmente em redor da região de Merzouga.

Na sexta e derradeira etapa, com uma especial de apenas 50 quilómetros, integralmente em piso de areia, Patrão não quis arriscar nada, de modo a assegurar um bom resultado e concluir os 1500 km do evento em 18h33m32s.

“Foi um rali que se pode considerar relativamente bom, porque já não andava com uma mota de rally desde a queda no Dakar. Foram seis dias bons, com ‘roadbooks’ longos, difíceis, dias duros, de muito calor. Foi um bom teste. Não sinto que esteja a cem por cento, mas sinto que estou a recuperar e essa parte é fundamental”, começou por referir o piloto do Marco de Canaveses em jeito de balanço.

Mário Patrão chamou também a atenção a aspetos menos visíveis destes eventos: “É fundamental estar bem, estar confiante, o físico ir recuperando dia após dia. Saímos daqui com o oitavo posto. Penso que é um bom resultado. Um dos principais objetivos era não cair, não me lesionar e não estragar o trabalho de recuperação que foi feito até agora. Foi bom ter vindo, foi bom por não me ter magoado, estou satisfeito pela navegação que se fez, mas há que continuar a trabalhar”.

“Poder estar aqui com estas condições de treino é muito bom, tendo em vista o futuro, claro. Vamos agora descansar dois ou três dias para depois disputar o Rali de Marrocos daqui a cerca de cinco dias. O objetivo é similar a este: é uma prova que faz parte do Campeonato do mundo, é a última prova do Campeonato do Mundo, que vai ter muito pilotos que estão a acabar de preparar o Dakar”, acrescentou Mário Patrão.