Motores Campeonato de Karting arranca em Leiria Por

O Campeonato de Portugal de Karting KIA está de regresso, com a disputa da primeira prova da temporada 2020 este fim de semana no Kartódromo Internacional de Leiria.

Numa organização do Núcleo de Desportos motorizados local (NDML), o evento conta com mais de 60 pilotos distribuídos por seis categorias.

A pista dos Milagres recebe as competições de Iniciação, Juvenil, Júnior, X30 e X30 Super Schifter – que inclui as classes Sénior, Master e Gentleman – bem como a nova Cadete 4 Tempos, pelo que esta época serão novamente atribuídos nove títulos de campeões nacionais de karting.

Enquanto as restantes categorias possuem karts equipados com motores Iame, a Iniciação utiliza propulsores Honda, enquanto a nova Cadete 4T recorre a blocos Tillotson, sendo o chassis de escolha livre.

O formato de competição passa a contar com uma pré-final, que terminará uma grelha de partida para a final, sendo que em Leiria todas as categorias têm uma sessão de treinos livres e outra de cronometrados, para além de duas mangas de qualificação. Para domingo estão agendadas as pré-finais de manhã e as finais à tarde.