Miguel Barbosa de regresso ao todo-o-terreno

Depois de várias temporadas a competir nos ralis, Miguel Barbosa optou por regressar este ano ao Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno.

Já no ano passado o piloto de Lisboa tinha alinhado Baja Portalegre 500 aos comandos de uma Toyota Hilux Overdrive, sendo que vai manter a aposta para esta temporada.

A máquina terá a preparação e assistência da Sports & You e Miguel Barbosa terá a seu lado Pedro Velosa, o seu parceiro no título de 2012, à imagem do que tinha sucedido na prova ‘rainha’ do TT nacional em 2019.

“Estou muito satisfeito por regressar ao todo-o-terreno integrado num projeto ambicioso, muito profissional e extremamente motivador”, começa por dizer o piloto do BP Ultimate Team.

Miguel Barbosa sublinha: “Depois da participação em Portalegre, onde gostei imenso de pilotar a Hilux e confirmamos todo o seu reconhecido potencial, surgiu a oportunidade de fazermos esta temporada com uma Toyota da equipa Overdrive o que me permite ambicionar lutar por vitórias e pelo campeonato”.

“Agradeço aos meus patrocinadores e ao Jean-Marc Fortin todo o empenho em tornar este desafio uma realidade e estou naturalmente muito satisfeito por poder anunciar a minha participação na temporada de 2020 nestes moldes”, acrescenta o antigo campeão nacional de TT.

O campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno será composto por sete provas, sendo que as duas iniciais, a disputar no Alentejo e tendo como base Beja e Grândola, são uma novidade face às anteriores edições do CPTT. Seguem-se as Bajas do Pinhal, Algarve e Reguengos disputadas ainda no primeiro semestre. A Baja de Idanha e a mítica Baja de Portalegre 500 encerram a temporada