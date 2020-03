Motores Miguel Barbosa imparável garante primeiro triunfo do ano Por

Miguel Barbosa e Pedro Velosa venceram hoje a Baja ACP Santiago do Cacém/Grândola, segunda prova do Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno | AM48.

A dupla da Toyota Hilux Overdrive do BP Ultimate Team, que na véspera tinha conseguido ganhar uma vantagem de mais de minuto e meio sobre João Ramos, logrou neste segundo dia ampliar a sua diferença para o piloto de Vila Nova de Gaia e o seu navegador Victor Jesus.

Foto: AIFA

No Toyota Hilux Overdrive da Toyota Caetano Motorsport, Ramos acabou a mais de dois minutos e meio do vencedor, preferindo abdicar de um andamento mais forte e garantir preciosos pontos para o campeonato, depois do abandono na prova anterior o ter deixado em ‘branco’.

Alejandro Martins e José Marques, no Mini JCW Rally da X-Raid assistido pela MRacing, também ‘jogou pelo seguro’, preocupando-se em preservar a terceira posição, ainda que também ele perdendo terreno para o líder e posterior vencedor. Terminou a quase 3m50s de Miguel Barbosa.

Mais atrás Tiago Reis também se preocupou em não comprometer a quarta posição em que partiu para este segundo dia. O piloto do Mitsubishi Racing Lancer terminaria a Baja alentejana a quase seis minutos e meio do vencedor.

O top cinco seria completado por Nuno Matos, que num ‘forcing’ logaria arrebatar a quinta posição a Alexandre Ré. O piloto de Portalegre tirou o máximo da sua Fiat Fullback Proto para superar o piloto Can-Am Maverick por 1m44s. Mas o triunfo nos T3 já não fugiria a Ré.

Uma prova muito consistente de Nuno Madeira levá-lo-ia até sétima posição final, diante de André Amaral, que se envolveu num interessante duelo pelo oitavo posto com Paulo Rui Ferreira, nono no final, sendo o lote dos dez primeiros completado por Luís Dias.

Classificação final

1º Miguel Barbosa/Pedro Velosa (Toyota) 2h55m04,5s

2º João Ramos/Victor Jesus (Toyota) + 2m33,0s

3º Alejandro Martins/José Marques (Mini) + 3m49,2s

4º Tiago Reis/Valter Cardoso (Mitsubishi) + 6m28,3s

5º Nuno Matos/Joel Lutas (Fiat) + 10m33,0s

6º Alexandre Ré/Pedro Ré (Can-Am) + 12m17,0s

7º Nuno Madeira/Filipe Serra (KIA) + 12m25,7s

8º André Amaral/Nelson Ramos (Ford) +18m30,6s

9º Paulo Rui Fereira/Jorge Monteiro (Toyota) + 19m31,3s

10º Luís Dias/Pedro Cunha Rego (Nissan) + 20m21,2s