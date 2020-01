Motores Porsche admite interesse na nova categoria LMDh Por

A Porsche é o mais recente construtor a manifestar interesse pela nova categoria LMDh, que o ACO e a IMSA vão criar para uniformizar os regulamentos da principal classe de protótipos nos campeonatos do Mundo de Resistência (WEC) e IMSA Sportscar.

Pode dizer-se até que a casa de Zuffenhausen foi mais longe, pois através de um membro do seu Conselho de Administração essa deverá ser mesmo a principal frente do envolvimento desportivo da marca alemã.

Michael Steiner, que é também o diretor da pesquisa e desenvolvimento da Porsche AG, oficializou hoje o interesse do construtor germânico ao declarar: “Apreciamos bastante a ideia de ter um protótipo comum no IMSA e no Campeonato do Mundo de Resistência da FIA. Esta cooperação nova é um momento histórico para o nosso desporto”.

“Atualmente não possuímos nem detalhes nem regulamentos, por isso é muito cedo para julgar o interesse que terá para nós um envolvimento nesta nova categoria LMDh”, referiu também Steiner, destacando ser ótimo que possa discutir vitórias absolutas nas duas competições de ‘endurance’ mais importantes do Mundo.

E enfatizou: “É uma ideia excelente. Pedi aos meus colegas do departamento de competição para se debruçarem nos detalhes desta nova plataforma. Felicito a IMSA e o WEC por esta decisão”.

Um regresso da Porsche aos protótipos, categoria que deixou no final de 2017, seria um dos acontecimentos que faria voltar a aumentar o interesse e a atenção para provas como as 24 Horas de Le Mans, que venceu por três vezes consecutivas na última década, à imagem do que fez no WEC.

Presentemente a marca de Zuffenhausen mantém-se no ‘Mundial’ de Resistência e no IMSA mas apenas na categoria principal dos GT, GTE Pro e GTLM respetivamente.