Menino escreve carta ao pai que está ‘no céu’ e recebe resposta emocionante

Um menino de 7 anos pediu aos serviços postais do Reino Unido que entregassem um postal de aniversário no céu, ao seu pai, que faleceu em 2014. A resposta dos funcionários do ‘Royal Mail’ está a emocionar a internet.

Desde a morte do pai, em maio de 2014, que Jase e a irmã, Neive, assinalam o seu aniversário. Este ano, o menino de 7 anos decidiu enviar uma carta ao progenitor.

“Senhor carteiro, pode entregar isto no céu pelo aniversário do meu pai? Obrigado”, escreveu Jase no envelope.

A ‘Royal Mail’ demorou algumas semanas, mas deu conta do sucesso da tarefa a Jase.

“Querido Jase, enquanto entregávamos a tua carta, deparámo-nos com algumas dificuldades. Por isso, queria aproveitar para te contar como conseguimos entregar o postal ao teu pai no céu”, pode ler-se.

Na resposta, o funcionário explicou que foi difícil “evitar estrelas e outros objetos galáticos”, mas que o “importante pedaço de correio foi entregue”.

“Sei o quão importante esta carta era para ti. Vou continuar a fazer os possíveis para garantir que as entregas no céu corram bem”, acrescentou.

A mãe de Jase recorreu às redes sociais para mostrar o sucedido e agradecer aos serviços postais.

“Não consigo descrever quão emocionado o Jase ficou ao saber que o pai tinha recebido a carta. Vocês não tinham que fazer este esforço. (…) Muito obrigado”, escreveu.

