Wall Street segue sem tendência definida à espera do G20

A bolsa de Nova Iorque segue hoje mista no início da sessão, com os investidores à espera do encontro entre o presidente norte-americano e o seu homólogo chinês à margem da cimeira do G20.

Às 15:04 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones cedia 0,12 por cento para 25.308,24 pontos e o Nasdaq perdia 0,07 por cento para 7.268,10 pontos.

O índice alargado S&P 500 registava uma ligeira variação positiva de 0,02 por cento para 2.738,33 pontos.

Donald Trump e Xi Jinping vão reunir-se durante a cimeira de Buenos Aires, que termina no sábado, para falarem das relações comerciais, com os mercados à espera que alcancem um entendimento para pôr fim à tensão comercial e às tarifas adicionais impostas às respetivas importações pelas duas partes.

Na quinta-feira, Wall Street fechou em baixa após a divulgação das atas da reunião da Reserva Federal do passado dia 08, que deram conta de uma divisão no comité de política monetária do banco central dos Estados Unidos quanto à evolução das taxas de juro. O Dow Jones perdeu 0,11 por cento e o Nasdaq 0,25 por cento.