Motociclismo Mário Patrão “com a máxima cautela possível” no começo do ‘Dakar’ Por

Mário Patrão iniciou a sua participação no 42º Rali Dakar “com a máxima cautela possível”, de modo a não comprometer o seu objetivo de concluir o evento.

O piloto de Seia realizou o 41º tempo na competição de motos nos 319 quilómetros da especial que integravam os 752 desta primeira etapa, que ligava Jeddah a Al Wajh.

“Está feita a primeira prova. Tentei ir com a máxima cautela possível, uma vez que quer os pisos, quer o próprio ‘roadbook’ apresentam diferenças que apesar de inovadoras merecem toda a atenção. Como tal preferi manter um ritmo seguro, e cauteloso. Foi uma prova em que o meu objetivo foi ambientar-me e ganhar o feeling necessário”, referiu Mário Patrão no final da tirada.

O piloto beirão, que segue integrado na equipa oficial da KTM, mostra-se agradado com a sua prestação e otimista quanto ao que o espera amanhã: “Estou super satisfeito com o trabalho realizado pela equipa na moto, está mais ágil e mais segura”.

Esta seguinda-feira disputa-se a etapa super-maratona que ligará Al Wajh a Neom. A especial de 367 km terá as suas particularidades, como todas as etapas disputadas na árabia saudita. Além das enormes distâncias, os pilotos irão contar sempre com uma enorme singularidade quer na navegação, quer nos traçados que percorrem. Todos os dias serão marcados por diferenças abissais face ao dia anterior. Às motas e quads apenas serão concedidos 10 minutos para reparação e manutenção na chegada ao bivouac em Neom.