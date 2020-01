Motores Mazda domina testes para as 24 Horas de Daytona Por

A Mazda dominou o ‘Roar Before The Rolex 24’ – os testes oficiais para as 24 Horas de Daytona, que servem para determinar a ordem das boxes para cada a equipa.

O RT24-P # 77 de Oliver Jarvis, Tristan Nuñez e Olivier Pla foi o mais rápido nestes ensaios que também permitiram aos participantes prepararem a grande corrida do final do mês, que marca o arranque do campeonato IMSA Sportscar.

Pla conseguiu uma volta ao traçado do centro da Florida em 1m33,324s, batendo por duas décimas os dois Acura ARX-05 do Team Penske, tripulados por Ricky Taylor e Juan Pablo Montoya.

O Cadillac DPi que Filipe Albuquerque vai tripular nestas 24 Horas de Daytona, o # 31, realizou o quarto melhor tempo pelas mãos de Filipe Nasr. O brasileiro ficou a menos de três décimas do melhor registo, antecedendo o segundo Mazda RT24-P, o # 55 confiado a Jonathan Bomarito.

Já o Cadillac Dpi # 5 da Action Express Racing, que João Barbosa divide com Sebastien Bourdais, Loic Duval e Tristan Vautier, quedou-se pelo sétimo registo, a seis décimas da marca conseguida por Olivier Pla.

Em GT Le Mans James Calado foi a referência. O britânico de ascendência portuguesa realizou a melhor volta da categoria em 1m42,685s, no Ferrari 488 GTE da Risi Competizione, batendo por uma milésima Nick Tandy, no melhor dos Porsche 911 RSR, o # 911, enquanto Jesse Krohn, no BMW M8 GTE # 24 realizou o terceiro registo da classe.

Já em GT Daytona Álvaro Parente ficou-se pelo nono registo no Acura NSX GT3 # 57 da Heinricher Racing/MSR, ficando a oito décimas do campeão da NASCAR Kyle Busch, que no Lexus RC da AIM Vasser Sullivan completou uma volta em 1m47,031s.