Margens de erro dos radares. Tudo que precisa saber

Quem anda na estrada a conduzir sabe que deve realizar uma condução dentro dos limites de velocidade previstos para o troço em que circula e deve também praticar uma condução defensiva, sempre de acordo com as condições climatéricas.

Entre os meios de controlo da velocidade, além dos agentes da polícia, existem muitos radares espalhados pelo país cuja função passa por ‘apanhar’ quem anda fora da lei no que toca à velocidade. Cumprir o Código de Estrada Português é fundamental. E esta é uma sessão de fotos que ninguém gosta, pois costuma ter um impacto forte na carteira dos automobilistas.

Os instrumentos de medição da velocidade instantânea ou da velocidade média, vulgarmente designados por radares têm autorização para exercerem a tarefa pela Portaria n.º 1542/2007 de 6 de dezembro.

E tudo aquilo que você, condutor, deve saber sobre radares está explicado no chamado Regulamento do Controlo Metrológico dos Cinemómetros.

Quem ultrapassar os limites impostos na via em que for apanhado incorre em coimas mas não só.

O condutor poderá ser submetido a uma perda de pontos na carta de condução, tendo também a possibilidade de ficar sem a carta de forma temporária ou definitiva.

Como funcionam os radares fixos e móveis?

É importante os condutores ficarem também a saber que existem vários tipos de radares em Portugal. Há radares que são fixos e outros são móveis. E todos eles têm de cumprir aquilo que está previsto na lei portuguesa.

Os radares fixos fazem o cálculo através de ondas eletromagnéticas, ao passo que os radares móveis têm um modo de funcionamento ligeiramente diferente.

O radar funciona através de uma emissão de micro-ondas que varrem o espaço escolhido previamente. Assim, quando um carro passa o sinal é interrompido e a máquina consegue calcular a velocidade através do tempo em que se deu esta interrupção.

Existem também os instrumentos de radar laser LiDAR. O agente da autoridade coloca um laser que consegue determinar a velocidade a que o condutor circula. Mas como?

O laser faz uma contagem do tempo em que é interrompido e o cálculo é determinado pela variante entre distância e o intervalo de tempo, fornecendo a velocidade a que o veículo circula.

Como os radares são máquinas, estes não são 100 por cento confiáveis e devem, de forma periódica, ser inspecionados. Uma verificação regular acabará por permitir que o erro seja minimizado.

Por isso é que são aplicadas margens de erro para que, mais do que ‘ajudar’ os condutores infratores, serve para que as autoridades tenham uma garantia de que o condutor circulou mesmo em excesso de velocidade no local onde estava instalado o radar e por isso reduza a sua possibilidade de contestar a coima ou pena aplicada no caso.

É que existe sempre uma diferença entre aquilo que marca o velocímetro dos carros e a velocidade real. Então, para evitar problemas futuros, estabeleceu-se a chamada margem de erro da máquina.

Atenção ao velocímetro

Importa salientar, todavia, que esta situação da diferença entre o mostrador do velocímetro e a velocidade real é menor nos carros mais novos e sofisticadamente mais evoluídos.

Existem por isso erros máximos admissíveis que são definidos. Nos casos de radares móveis onde a velocidade permitida é inferior a 100km/h, os radares delimitam uma margem de erro de sete (7) quilómetros por hora.

Ou seja, numa estrada onde não é permitido andar a velocidades superiores a 50km/h, ele irá disparar como infração aos 58km/h.

Se os condutores chegarem aos 100km/h, nesse caso aplica-se uma margem de erro 7 por cento. E assim, os condutores que conduzam carros cuja velocidade seja superior a 117,7Km/h já sabem que estão para lá do limite permitido.

Quanto aos radares fixos, está determinada uma margem de cinco (5) quilómetros por hora, isto nos locais onde velocidade autorizada é de 100Km/h.

Se ultrapassar esta velocidade permitida, o condutor terá apenas uma possibilidade de margem de erro de cinco (5) por cento.

Veja nesta tabela os erros máximos admissíveis

Tipo de cinemómetro Velocidade Verificação periódica/verificação

extraordinária Radar fixo ≤ 100 km/h

> 100 km/h ± 5 km/h

± 5 % Radar móvel ≤ 100 km/h

> 100 km/h ± 7 km/h

± 7 % Lidares ≤ 100 km/h

> 100 km/h ± 5 km/h

± 5 % De perseguição ≤ 100 km/h

> 100 km/h ± 5 km/h

± 5 % Erros máximos admissíveis