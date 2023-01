Euromilhões Números do Euromilhões desta terça-feira, dia 17 de janeiro de 2023 Por

Já foi realizado o sorteio do Euromilhões de hoje, dia 17 de janeiro de 2023. A chave vencedora do Euromilhões, que vale nesta noite um jackpot de 17 milhões de euros, é conhecida e vamos revelar-lhe de seguida.

Nesta terça-feira, a sorte voltou a andar à roda e a chave vencedora do Euromilhões é composta pelos números 18, 21, 30, 46 e 50 e pelas estrelas 2 e 6.

Confirme a chave no representante legal do sorteio

Agora que já conferiu o resultado do sorteio 005/2023, confirme esta chave e eventuais prémios no site da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.

De recordar também que os prémios de jogo de valor igual ou superior a 5000 euros estão sujeitos ao imposto de selo, à taxa legal de 20 por cento.

Se assim quiser, pode também consultar todas as chaves já divulgadas, anteriormente, nesta área do nosso PT Jornal. Aí irá encontrar todas as combinações vencedoras passadas.