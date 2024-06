Nas Notícias Campanha europeia promove segurança de quem trabalha nas autoestradas Por

As equipas da Brisa Autoestradas vão estar no dia 20 de junho em três áreas de conforto Colibri para sensibilizar quem viaja para a importância da segurança de quem trabalha nas autoestradas. A ação é parte da campanha europeia #(S)he works # I care, da ASECAP (Associação Europeia de Operadores de Infraestruturas Rodoviárias com Portagem).

Trabalhadores da Brisa Autoestradas vão estar, com carrinhas da assistência rodoviária, nas áreas da A1 de Gaia (8h-9h), Antuã (10h-12h) e Mealhada (13h-15h), no sentido norte-sul, a convidar os viajantes para estarem alerta e conhecerem na primeira pessoa o que fazem no dia-a-dia para a segurança e conforto de todos.

Esta é a segunda campanha europeia da ASECAP de sensibilização e chamada de atenção do público para a segurança das pessoas que trabalham nas autoestradas.

A campanha envolve empresas congéneres da Brisa Autoestradas em Portugal, Espanha, França, Alemanha, Países Baixos, Dinamarca, Polónia, Áustria, Eslováquia, Hungria, Eslovénia, Croácia, Sérvia, Grécia, Turquia, Itália, Irlanda e Marrocos.

Os promotores da iniciativa lembram que quem trabalha nas autoestradas, em diferentes funções, desde trabalhadores das concessionárias, subcontratados ou prestadores de serviços, a polícias, bombeiros, serviços de emergência ou reboques, arrisca a vida todos os dias para defender o nosso conforto e segurança. No entanto, estas são pessoas pelas quais passamos muitas vezes sem dar por elas.

Os promotores da campanha recordam que apesar de estarem ao serviço da segurança e bem-estar de quem viaja, todos os anos há trabalhadores das autoestradas que perdem a vida no exercício da sua atividade em acidentes que podem ser evitados.

Neste sentido, a campanha visa sensibilizar os condutores para que evitem comportamentos perigosos, como a sonolência e distração ao volante, devendo respeitar as distâncias de segurança, as velocidades autorizadas e as zonas de segurança definidas.

Assim, quinta-feira os trabalhadores da Brisa Autoestradas vão estar disponíveis para partilhar conselhos e experiências, permitindo que os condutores e famílias fiquem a conhecer mais sobre os homens e mulheres que no dia-a-dia cuidam para que as viagens corram bem.