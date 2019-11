Motores Marciello aguenta pressão para se impor no primeiro confronto da Taça do Mundo de GT Por

Não foi fácil o triunfo de Raffaele Marciello na corrida de qualificação da Taça do Mundo de GT, que hoje se disputou no âmbitodo 66º Grande Prémio de Macau.

O italiano, que arrancou da ‘pole-position’ com o Mercedes AMG GT3 da GruppeM Racing, teve de suportar uma intensa pressão dos pilotos da Porsche Earl Bamber e Laurens Vanthoor.

Marciello conseguiu realizar uma boa partida num confronto que fez a sua primeira ‘vítima’ logo na curva do Mandarim, onde um dos , Dries Vanthoor, teve um encontro imediato com os rails, danificando a traseira esquerda do seu Audi R8 LMS GT3, que viria a deter-se apenas na curva do Hotel Lisboa.

O segundo incidente maior desta corrida registou-se a nova voltas do fim, quando Maro Engel tentou passar Kelvin Van der Linde antes da travagem para o Hotel Lisboa. O alemão da Mercedes tocou ligeiramente o Audi do sul-africano antes de colidir violentamente com Edoardo Mortara, que no Mercedes da Craft Bamboo foi uma vítima involuntária deste incidente, que naturalmente será investigado pelos comissários.

Nas quatro voltas finais após o reatamento, Marciello voltou a não se deixar surpreender, contrariamente a Christopher Haase, que perdeu o quarto posto para Augusto Farfus, o melhor representante da BMW nesra prova. Isto depois de ter arrancado apenas do 12º lugar da grelha.

Mais atrás a ordem não se iria alterar, com Alexandre Imperatori, Charles Waerts, Kevin Estre – que partiu de último depois de trocar o motor do seu Porsche –, Joel Eriksson e Aderly Fong a completarem o lote dos dez primeiros.

Classificação

1º Raffaele Marciello (Mercedes) 33m05,753s

2º Earl Bamber (Porsche) + 0,866s

3º Laurens Vanthoor (Porsche) + 1,153s

4º Augusto Farfus (BMW) + 8,744s

5º Christopher Haase (Audi) + 9,521s

6º Alexandre Imperatori (Porsche) + 10,377s

7º Charles Weerts (Audi) 11,446s

8º Kevin Estre (Porsche) + 11,720s

9º Joel Eriksson (BMW) + 14,824s

10º Aderly Fong (Mercedes) + 15,334s