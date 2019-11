Motores Juri Vips vence primeiro confronto no Grande Prémio de Macau de F3 Por

Juri Vips confirmou com a vitória na corrida de qualificação da Taça do Mundo de Fórmula 3 do 66º Grande Prémio de Macau, o favoritismo que tinha depois de ter conquistado a ‘pole-position’.

O jovem estónio – que integra o programa do Red Bull Junior Team – liderou as 10 voltas que compunham esta prova, impondo-se diante do russo Robert Schwartzman e do dinamarquês Christian Lundagaard.

Vips tirou vantagem de largar na frente para chegar primeiro à curva do Hotel Lisboa e a partir daí controlar a sua diferença para Schwartzman, enquanto Lundgard levava a melhor sobre Callum Illott.

No entanto para outros a curva do Hotel Lisboa terminaria com as suas esperanças. Foi o caso de Arjun Maini. O indiano da Jenzer sofreu um toque de Logan Sargeant, que acabaria por embater nas barreiras e provocar uma reação em cadeia, que também ‘vitimou’ Jake Hughes e Daniel Ticktum.

O britânico da Carlin conseguiu ainda seguir até às boxes, enquanto o ‘safety-car’ entrava em pista para retirar os restantes monolugares daquele ponto do Circuito da Guia. Quando a prova foi retomada Vips não se deixou surpreender e prosseguiu a sua ‘cavalgada’ triunfal.

Isto apesar de Schwartzman tudo ter feito para se aproximar do estónio da Hitech, tirando partido de nova neutralização, desta vez devido à colisão com os rails de Felipe Drugovich na curva do Hotel Lisboa.

Richard Verschoor seria o único a aproveitar e a ganhar o quarto lugar e Callum Illot, que assim completou o top cinco diante de Logan Seargeant, Alessio Lorandi, Ferdinand Habsburg, David Beckmann e Leonardo Pulcini.

Classificação da corrida de qualificação

1º Juri Vips (Hitech) 25m09,190s

2º Robert Schwartzman (Prema) +1,549s

3º Christian Lundgaard (ART Grand Prix) + 5,625s

4º Richard Verschoor (MP Motorsport) + 7,402s

5º Callum Illot (Sauber Junior) + 10,767s

6º Logan Sargeant (Carlin) + 11,216s

7º Alessio Lorandi (Trident) + 11,908s

8º Ferdinand Habsburg (ART Grand Prix) + 13,200s

9º David Beckman (Trident) + 20,006s

10º Leonardo Pulcini (Campos) + 25,551s