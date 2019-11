Motores Raffaele Marciello o mais rápido na Taça do Mundo de GT Por

O italiano Raffaele Marciello garantiu pela segunda vez a ‘pole-position’ para a Taça do Mundo de GT inscrita no programa do 66º Grande Prémio de Macau, que se disputa este fim de semana no Circuito da Guia.

Aos comandos do Mercedes AMG GT3 da equipa GruppeM Racing o piloto transalpino realizou a sua melhor volta na qualificação em 2m15,669s, batendo em 1,2 sefundos a sua performance de 2018 no traçado do antigo território português do Extremo Oriente.

Marciello bateu por 0,303s o holandês Dries Vanthoor, que tripula um Audi R8 LMS GT3 da Audi Sport Team WRT, enquanto o neozelandês Earl Bamber colocou o Porsche 911 GT3 R da Rowe Racing no terceiro lugar da grelha para a corrida de qualificação que se disputa amanhã.

Bamber gastou mais 0,397s e vai dividir a segunda linha do ‘grid’ com o seu companheiro de equipa Laurens Vanthoor, no segundo Porsche 911 GT3 R presente em Macau, enquanto Maro Engel colocou o segundo Mercedes AMG GT3 da Gruppe M na quinta posição, gastando mais seis décimas que o seu companheiro de equipa.

A qualificação não correu nada bem à BMW, já que o melhor M6 GT3, do sueco Joel Eriksson, vai arrancar apenas da 11ª posição da grelha de partida, à frente do seu companheiro de equipa, o brasileiro Augusto Farfus, vencedor da prova do ano passado.

Já o francês Kevin Estre sofreu um acidente no segundo treino livre, e vai arrancar apenas do 14º lugar do ‘grid’ com o Porsche 911 GT3-R da Absolute Racing, sendo que também na qualificação Adderly Fong protagonizou um acidente na curva 12 com o Mercedes AMG GT3 da Zun Motorsport e motivou a interrupção da sessão.

Resultado da qualificação

1º Raffaele Marciello (Mercedes) 2m15,669ss

2º Dries Vanthoor (Audi) 2m15,972s

3º Earl Bamber (Porsche) 2m16,066s

4º Laurens Vanthoor (Porsche) 2m16,195s

5º Maro Engel (Mercedes) 2m16,297s

6º Edoardo Mortara (Mercedes) 2m16,316s

7º Christopher Haase (Audi) 2m16,475s

8º Kelvin Van der Linde (Audi) 2m16,591s

9º Alexandre Imperatori (Porsche) 2m16,934s

10º Charles Weerts (Audi) 2m17,058s