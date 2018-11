Motores Augusto Farfus derrota ‘armada’ Mercedes na Taça do Mundo de GT em Macau Por

Augusto Farfus confirmou este domingo na corrida principal da Taça do Mundo de GT em Macau aquilo que já mostrara no confronto de qualificação, derrotando a ‘armada’ Mercedes.

O brasileiro dominou a prova do princípio ao fim, sendo que no arranque teve de levar de vencida novamente Raffaele Marciello, antes do italiano não evitar o contacto com os rails na curva do Hotel Lisboa e despedir-se da corrida na quinta volta.

Aos comandos do único BMW M6 GT3 presente na Circuito da Guia, Farfus não cometeu erros, ainda que no final tenha admitido ter dado um ligeiro toque nas barreiras, mas sem causar qualquer dano no carro preparado pela Schnitzer.

Farfus conseguiria a sua quarta vitória em Macau, ainda que tenha sido a primeira conseguida com um carro de GT. Depois do abandono de Marciello a principal oposição ao piloto de Curitiba veio de Maro Engel, que acabou por levar o Mercedes AMG GT3 # 888 ao segundo lugar no final das 18 voltas que compuseram a corrida.

Edoardo Mortara, outro ex-vencedor de Macau, completou o pódio, que no Mercedes AMG GT3 # 1 teve de suportar uma forte pressão de Earl Bamber nas últimas voltas da corrida. O neozelandês foi o melhor piloto da Porsche, tal como Robin Frijns, quinto classificado, tenha sido o melhor representante da Audi.