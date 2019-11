Motores Raffaele Marciello confirma superioridade e vence Taça do Mundo de GT Por

Raffaele Marciello venceu a corrida principal da Taça do Mundo de GT, que hoje se disputou no âmbitodo 66º Grande Prémio de Macau.

O italiano, que arrancou da ‘pole-position’ com o Mercedes AMG GT3 da GruppeM Racing e assumiu a liderança da prova desde a largada, levando atrás de si os Porsche de Earl Bamber e Laurens Vanthoor.

O belga da Rowe Racing conseguiria depois passar o seu companheiro de equipa, liderando a perseguição a Marciello, procurando aproximar-se do italiano, mas sem grande sucesso.

Só com a entrada do ‘safety-car’, depois de Kevin Estre embater com violência com o seu Porsche na curva do Mandarim Oriental é que Laurens Vanthoor se voltou a aproximar do líder, pois a situação agrupou o pelotão.

No reatamento Raffaele Marciello voltou a afastar-se na frente, ganhando cada vez mais vantagem sobre Laurens Vanthoor, que a partir de dada altura percebeu que não conseguiria alcançar o italiano da GruppeM, deixando Earl Bamber ultrapassá-lo e tentar a sua sorte.

O neozelandês, que por várias vezes bateu o recorde de volta, tentou uma aproximação ao líder, conseguiu-o perto do fim, e na última volta Marciello fez uma espécie de ‘brake test’ antes do gancho que levou Bamber a dar um toque no Mercedes AMG GT3 # 999.

O transalpino conseguiu controlar o seu carro e prosseguir para a vitória, enquanto o neozelandês abrandou a alguns metros da meta para deixar que Laurens Vanthoor terminasse na segunda posição.

Augusto Farfus pareceu inicialmente poder desafiar o pódio. Após o arranque chegou a ultrapasar Earl Bamber, mas na primeira travagem para a curva do Hotel Lisboa uma tragetória estranha de Raffaele Marciello fez Laurens Vanthoor travar subitamente e consequentemente obrigar o brasileiro da BMW a quase parar, o que permitiu ao neozelandês da Porsche recuperar o terceiro posto.

Farfus bem tentou voltar à refrega mas teria de se contentar com o quarto posto. Após a situação de ‘safety-car’ teve mesmo de defender o seu quarto posto de Christopher Haase, que por sua vez tinha Edoardo Mortara a ‘encher’ os retrovisores do seu Audi. Acabou por se formar um pelotão de sete carros, pois a estes pilotos juntaram-se depois Joel Eriksson, Dries Vanthoor, Maro Engel e Kelvin Van der Linde.

Classificação final

1º Raffaele Marciello (Mercedes) 45m14,442s

2º Laurens Vanthoor (Porsche) + 3,818s

3º Earl Bamber (Porsche) + 4,700s

4º Augusto Farfus (BMW) + 23,618s

5º Christopher Haase (Audi) + 24,268s

6º Edoardo Mortara (Mercedes) + 25,063s

7º Joel Eriksson (BMW) + 25,978s

8º Dries Vanthoor (Audi) + 26,573s

9º Maro Engel (Mercedes) + 27,170s

10º Kelvin Van der Linde (Audi) + 28,585s