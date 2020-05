Desporto “Mantém-se a ideia de retoma das competições desportivas”, garante Marta Temido Por

A ministra da Saúde, Marta Temido, diz que é demasiado cedo para colocar em causa um regresso da competição. “A própria Alemanha já vai retomar a Bundesliga no dia 16”, diz.

“Mantém-se a ideia de retoma das competições desportivas no final deste mês. Aliás, neste momento, há um conjunto de países com os quais podemos aprender lições. A própria Alemanha já vai retomar a Bundesliga no dia 16. Estamos a aperfeiçoar o nosso pensamento, também aprendendo com os outros”, afirmou a ministra, citada pela SIC, nesta segunda-feira.

Nesta altura há vários clubes com jogadores infetados, entre os quais o Benfica que tem David Tavares com teste positivo para a Covid-19.

Aliás, os campeões nacionais reagiram aos diversos casos positivos de Covid-19 que foram detetados em alguns futebolistas e salientaram que “já se esperava que pudessem ser detetados casos positivos.”

Nas últimas horas, alguns jogadores do FC Porto manifestaram-se apreensivos quanto às regras para a retoma do campeonato.

A Direção-Geral da Saúde (DGS) assinalou já que os participantes na I Liga de futebol têm “diferentes níveis de responsabilização” no regresso à atividade durante a pandemia, mas que não compete ao organismo regular essa matéria.

No plano de desconfinamento, o Governo definiu que a I Liga, suspensa após a realização de 24 das 34 jornadas previstas, e a final da Taça de Portugal, entre Benfica e FC Porto, vão poder ser disputadas, mas excluiu a continuidade da II Liga.