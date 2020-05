Fisco já autorizou pagamento de 610 milhões de euros em reembolsos de IRS

O Fisco já processou 628.432 reembolsos, num valor total de 610 milhões de euros, segundo números divulgados pelo Ministério das Finanças.

“Foram processados (isto é, já foi dada ordem de pagamento) 628.432 reembolsos (no valor de 610 milhões de euros) de um total de 731.244 declarações com direito a reembolso resultantes de 1,2 milhões de declarações já liquidadas”, esclarece um comunicado do Ministério das Finanças.

Em 2020, e em virtude da pandemia, o Governo não será tão ágil a reembolsar os contribuintes, mas o gabinete de Mário Centeno já fez saber que cumprirá os prazos estipulados pela lei.