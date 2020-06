Desporto Lage sorridente no adeus ao Seixal Por

O ex-treinador do Benfica saiu sorridente do centro de treinos encarnados, onde passou as últimas horas a tratar da rescisão de contrato.

O técnico, que conduziu o Benfica à conquista do 37.º título da sua história, em 2019/19, deixa o Benfica em segundo lugar a seis pontos do FC Porto quando faltam disputar poucas jornadas até ao final deste campeonato que vem sendo realizado de forma atípica por conta da covid-19.

Na hora do adeus ao Seixal, o agora ex-treinador do Benfica saiu sorridente na viatura própria e ainda acenou aos presentes, nomeadamente aos seguranças do Benfica Campus, onde tem sido visível um reforço do dispositivo de segurança.

Em seguida, saíram o adjunto Marco Pedroso e o preparador físico Alexandre Silva.

No interior das instalações permanecem os jogadores que cumprem, nesta terça-feira, treino de recuperação.

Da equipa técnica de Bruno Lage ainda permanece no Seixal Nélson Veríssimo e Minervino Pietra. Este último tem feito parte das recentes equipas técnicas na Luz.

O Benfica procura agora um sucessor para Bruno Lage.