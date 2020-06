Mundo Espanha pronta a produzir vacina contra covid-19 dentro de “alguns meses”, assegura ministro espanhol Por

Pedro Duque, ministro espanhol da Ciência e da Inovação, assegurou que dentro de alguns meses o país vizinho estará em condições de avançar com a produção de uma vacina contra o novo coronavírus.

Em declarações aos jornalistas no final do Conselho de Ministros, Pedro Duque garantiu que algumas empresas internacionais estão em negociações com Espanha para que a produção possa ser realizada em massa.

“O projeto de vacina em Espanha dá-nos muita esperança”, assegurou o governante espanhol.

A imprensa espanhola destaca, nesta terça-feira, que decorrem várias investigações para procurar uma vacina contra a covid-19.

“Ter um projeto de vacina própria coloca o país numa situação de vantagem”, referiu Pedro Duque, revelando que esta será colocada no sistema de saúde de Espanha assim que a sua eficácia fique comprovada.

O governante espanhol explicou ainda que esta investigação está a ser coordenada pela União Europeia.

“A União Europeia está a coordenar os passos seguintes com outros fabricantes de vacinas a nível internacional. A compra será feita globalmente com fundos europeus”.

O ministro espanhol sublinhou ainda que a União Europeia fará uma distribuição da vacina de forma “proporcional aos países”.