Apresentações/Novidades Kia Xceed é a nova alternativa no segmento dos ‘crossover’ Por

A Kia Lançou o novo Xceed. Um ‘crossover’ compacto de cinco portas de maiores dimensões, que se propõe como uma alternativa no segmento a que se destina.

O novo modelo vai chegar com em três motorizações, uma a diesel e duas a gasolina, sendo o quarto da gama Ceed a chegar ao mercado, onde o grande argumento volta a ser a relação preço/qualidade, sem prescindir da imagem.

Uma linha simples e moderna uma grelha que se assemelha vagamente ao design preconizado na geração anterior da marca caracterizam este ‘crossover’, que ‘encaixa’ entre alguns dos segmentos existentes, para onde a Kia ainda não estava presente.

É uma alternativa à Proceed Shooting Brake mas é mais orientada para uma utilização familiar, está bem equipada e promete dar luta ao de que melhor existe no segmento. Sendo que no primeiro nível (Drive) está equipado com jantes de 18 polegadas, bancos em tecido e pele, ar condicionado automático, câmara de estacionamento à reta-guarda, alerta de colisão frontal ou faróis Full LED e vidros elétricos.

No nível Tech adiciona a tudo isto o sistema de instrumentos digital com ecrã de 12,3 polegadas, ecrã de 10,2 polegadas com navegação, chave inteligente, porta bagagem inteligente e carregamento sem fios do smartphone.

Quer no nível Drive, quer no mais ‘rechead’ Drive, o Xceed poderá estar dotado de motores a gasolina 1.0T-GDI de 120 cv e 1.4 T-GDI de 140 cv ou diesel 1.6 CRDi de 115 e 136 cv de potência, acoplados a uma caixa de seis velocidades com comando manual ou automática de sete velocidades de dupla embraiagem.

Os preços vão se iniciar nos 26.740 euros para o 1.0 T-GDI Drive e 29.240 para o 1.0T-GDI Tech. Na fase de lançamento estes valores descem para 21.990 euros e para 26.490 euros respetivamente.

O Xceed 1.4 T-GDI só virá no nível Tech, com o preço a situar-se nos 31.240 euros, 26.490 euros da fase de lançamento. A motorização CRDi 115 cv surgirá a 33.290 euros na versão Drive, a única disponível, fazendo esse preço descer para 26.840 euros na fase de lançamento, enquanto que o CRDi 136 cv, só disponível no nível Tech, é proposto a 35.790 euros com transmissão manual e 37.790 euros com transmissão automática.