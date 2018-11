Apresentações/Novidades Kia Soul EV em segunda geração Por

Entre as novidades reveladas esta semana no Salão de Los Angeles está a mais recente geração do Kia Soul EV. À parte do design futurista que evolui a partir do anterior modelo, esta nova proposta apresenta-se com novos motor e bateria.

O mercado norte-americano é uma prioridade para o construtor coreano, e por isso a menor preocupação ambiental leva a que haja uma versão com propulsor a gasolina do Soul, sendo que para a Europa só chegará a variante mais ‘limpa’.

Esteticamente o Soul EV tem alguns detalhes que podem escapar num primeiro relance, como o grupo ótico com dois pares de luzes inseridas na parte superior da dianteira do carro, que se estende a toda a largura do automóvel.

A grelha é maior relativamente à do antecessor, sendo que a entrada do carregamento no pára-choques está diferente e as jantes também são novas, sendo que na secção posterior se mantêm as luzes verticais nos pilares, ainda que o portão da bagageira seja mais largo e mais baixo, para facilitar o aceso à mesma.

No habitáculo vamos encontrar um novo painel de instrumentos digital, onde se destaca um ecrã de 10,2 polegadas tátil, que serve o sistema de infoentretenimento, preparado para os sistemas Apple CarPaly e Android, possuindo também comandos de voz. Destaque igualmente para o novo volante, mais envolvente com o posto de condução.

O condutor vai poder ajustar a travagem através de patilhas no volante, ao mesmo tempo que pode ajustar também aí a quantidade de energia regenerada de acordo com o veículo que detete a circular à sua frente.

Em termos de segurança o KIA Soul promete um conjunto de equipamento de segurança e de ajuda à condução, que coloca este modelo ao nível dos melhores topo de gama nesse particular. Irá disponibilizar até sete airbags, travagem anti-bloqueio, controlo de tração, controlo eletrónico de estabilidade, assistência ao arranque em subida, sistema de alerta de peões e sistema de monitorização da pressão dos pneus.

A segurança ativa deste novo modelo coreano inclui o Aviso de Colisão Frontal, Alerta de Colisão Frontal, Aviso de Transposição de Faixa de Rodagem, Cruise Control Adaptativo Stop & Go e Alerta de Estacionamento.

Para a Europa, onde deverá chegar no primeiro semestre de 2019, o Soul EV está dotado de uma bateria de 64 kWh arrefecida a líquido com uma potência de 204 cv, que promete maior autonomia, e que pode ser utilizado em quatro modos de condução – Eco, Comfort, Sport e Eco +.